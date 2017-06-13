IT-компания Азербайджана разработала прототип часов для незрячих

2017-06-13 17:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская IT-компания BrailleX разработала первичный прототип часов Braille Watch для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, сказал Trend руководитель компании Саяд Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, из предусмотренных функций которые будут заложены в конечный продукт, в прототипе реализованы две – возможность ознакомиться с текущим временем и чтение SMS.

"На данный момент, речь пока идет о первичном прототипе. Вместе с тем, разработана также софтверная часть устройства, которая полнофункциональна в среде ОС Android. Чтобы разработать полнофункциональный прототип нам потребуется привлечь дополнительное финансирование в размере 30 тысяч долларов. Средства будут направлены на лабораторные исследования, на приобретение соответствующих приборов и деталей и т.д. Если нам удастся привлечь эти средства в скором времени, то полагаю что мы сможем представить готовый полнофункциональный прототип уже к концу года", - сказал Ибрагимов.

В конечный продукт будут интегрированы такие функции как уведомление о преградах на пути, что позволит незрячим избавиться от трости. В устройство будут интегрированы функции измерения давления и частоты сердцебиения.

"Важной функцией станет GPS функция "SOS", которая позволит владельцу часов при возникновении чрезвычайных ситуаций, обратиться за помощью близким, сообщив им свое место локации. В будущем посредством данной функции можно будет обратиться в неотложную медицинскую помощь", - сказал Ибрагимов.

Что касается стоимости конечного продукта, то, как сказал Ибрагимов, он может обойтись примерно в 300 долларов. Однако, это лишь предварительная оценка цены, и она может быть скорректирована, после того как будет налажено конвейерное производство устройства.

"Говорить о том, сколько устройств будет произведено на начальном этапе, пока не представляется возможным, так как все будет зависеть от потребностей рынка. В первую очередь мы планируем производить Braille Watch для внутреннего рынка, а также развернуть продажи посредством нескольких интернет платформ", - сказал Ибрагимов.

Устройство Braille Watch будет разработана на тактильном дисплее, что, по словам Ибрагимова, позволит оптимизировать энергопотребление.

"Наши технические исследования показали, что устройство сможет проработать 48 часов в режиме часов, а с учетом использования других функций свыше девяти часов. В перспективе предусматривается также оснастить Braille Watch функцией беспроводной зарядки", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev