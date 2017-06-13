Генпрокуратура опровергла заявление депутата в связи с Афганом Мухтарлы

2017-06-13 18:30 | www.apa.az | 3

Заявление в СМИ депутата Милли Меджлиса Эльмана Насирова о том, что Мухтарлы Афган Сабир оглу якобы был задержан в результате совместной деятельности спецслужб Азербайджана и Грузии в Тбилиси, а затем передан Азербайджану, не отражают действительности.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Согласно заявлению, правоохранительные органы Азербайджана не сотрудничали со спецслужбами и другими правоохранительными органами Грузии по вопросу задержания А.Мухтарлы и не направляли никаких обращений грузинской стороне.

«Как отмечалось ранее, согласно предварительному расследованию гражданин Азербайджанской Республики Афган Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района после того, как незаконно, не имея при себе удостоверения личности, пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии. Не подчинившись законным требованиям представителей Госпогранслужбы, А.Мухтарлы при попытке к бегству был задержан.

Распространенная в некоторых СМИ информация о том, что Афган Мухтарлы якобы был задержан сотрудниками спецслужб в Тбилиси, а затем передан азербайджанской стороне не соответствует действительности, целью является запутать общественность.

В настоящее время в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры продолжается следствие по уголовному делу. Дело будет полностью, всесторонне и объективно расследовано, действиям А.Мухтарлы будет дана правовая оценка», - говорится в заявлении.