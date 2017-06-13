Мурад Дадашoв рассказал о своем самочувствии – ФОТО

2017-06-13 14:30 | www.oxu.az | 2

Заслуженный артист Азербайджанской Республики, ведущий и телепродюсер Мурад Дадашoв перенес операцию.

Как передает Oxu.Az, ведущий рассказал, что ему в ногу попала инфекция.

«Из-за болей я с трудом передвигался. Вчера я обратился к врачу, он посоветовал мне сделать операцию. Сейчас мое здоровье в порядке, есть небольшие боли, мне трудно передвигаться. Благодарен всем, кто интересуется моим состоянием», - сказал М.Дадашoв.

Айтен Садыгзаде

