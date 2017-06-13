Российский президент объяснил отсутствие кошмаров по ночам
2017-06-13 14:40 | www.oxu.az | 2
Президент России Владимир Путин признался, что ему не снятся страшные сны.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.ru, oб этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, первая часть которого вышла на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.
«Нет», - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, возможная причина отсутствия кошмаров — занятия спортом и военная закалка.