Нейтралитет позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе - генсек ООН

2017-06-13 17:39 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, высоко оценил роль нейтралитета Туркменистана в деле обеспечения мира и стабильности, сообщает во вторник государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

В ходе переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым генсек отметил, что во многих регионах мира происходят конфликтные ситуации, происходит то, что разобщает братские народы, племена, выходцев из одного региона.

"Туркменистан является нейтральным потому, что у вас имеется глубокое убеждение, что это правильный путь, и это очень важно", - приводятся в информации слова Гутерреша.

Нейтралитет, по его мнению, позволяет Туркменистану играть важную роль в регионе, где имеется очень много жизненно важных проблем.

Ранее Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 декабря международным днем нейтралитета. Данная резолюция была принята по инициативе Туркменистана. 12 декабря - годовщина постоянного нейтрального статуса Туркменистана. В этот день в 1995 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Постоянный нейтралитет Туркменистана".

Согласно утвержденной военной доктрине, Туркменистан следует политике позитивного нейтралитета и оборонной достаточности, основным лейтмотивом которого является отказ от участия в каких-либо военно-политических блоках. В Ашхабаде находится штаб-квартира регионального центра ООН по превентивной дипломатии. Офис оказывает содействие правительствам Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в наращивании потенциала по мирному разрешению споров и предотвращению конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)