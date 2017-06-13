Нобелевский лауреат Азиз Санджар побывал в БГУ (ФОТО)

2017-06-13 17:40 | www.trend.az | 3

В Бакинском государственном университете (БГУ) побывал находящийся с визитом в Баку лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Университета штата Северная Каролина, ученый турецкого происхождения Азиз Санджар.

Поприветствовав гостя, ректор, академик Абель Магеррамов проинформировал его об истории становления и развития вуза, успешном сотрудничестве БГУ со многими ведущими университетами мира. На встрече обсуждалась работа, проводимая БГУ в различных областях науки, в том числе в нанотехнологии и инновациях.

Встреча была продолжена в Лаборатории нанотехнологий с участием ученых, магистров и студентов факультетов физики и химии.

Ректор Абель Магеррамов отметил, что за 12 лет функционирования лаборатории здесь выступили многие лауреаты Нобелевской премии, представил Азиза Санджара, рассказал о его жизни и деятельности. Академик информировал гостя о достижениях лаборатории, реализованных международных грантовых проектах. Ректор БГУ также отметил заслуги лаборатории в координации соответствующих научных работ факультетов естественных наук университета.

Американский ученый высоко оценил наноисследования и другие научно-исследовательские работы БГУ.