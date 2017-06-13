Хикмет Гаджиев: «Армения испытывает особый страх перед выражением субстантивные переговоры»

2017-06-13 18:35 | www.apa.az | 3

Интервью АПА с главой пресс-службы МИД Хикметом Гаджиевым.

- Что Вы можете сказать об озвученных главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном на совместной с министром иностранных дел Эстонии пресс-конференции заявлениях?

- Складывается такое впечатление, что в армянском МИД либо не знакомы с Хельсинским заключительным актом и резолюциями СБ ООН, либо они специально искажают их суть, обманывая тем самым армянский народ. Никто не имеет права искажать суть резолюций СБ ООН. Резолюции СБ ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), которые являются принципиальной базой для урегулирования конфликта, осуждают использование силы против Азербайджана, оккупацию его территорий, признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, еще раз подтверждают неприкосновенность признанных на международном уровне границ. Подчеркивается, что изменение признанных на международном уровне границ государств путем применения силы неприемлемо. В указанных резолюциях СБ ООН закреплено, что нагорно-карабахский регион является неотъемлемой составной частью Азербайджана. Эти документы требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Утверждающему адресность резолюций главе МИД Армении достаточно напомнить о заявлениях МГ ОБСЕ на уровне глав государств стран-сопредседателей, сделанных 10 июля 2009 года в Аквиле и 26 июня 2010 года в Москве. В этих заявлениях МГ ОБСЕ, сделанных на уровне глав государств стран-сопредседателей, согласно элементам, разработанным на основе Хельсинского заключительного акта, на первом этапе предполагается вернуть оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха. Первый пункт обновленных Мадридских принципов, предполагающих поэтапное решение конфликта, также состоит из этого. Суть встречи президентов в Санкт-Петербурге и суть документа, который в настоящий момент находится на столе переговоров, в этом и заключается. Несмотря на то, что в адресном порядке от Армении требуется вывести свои войска с оккупированных территорий, она все еще не обращает на это внимания, не стесняется искажать заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, сделанные на уровне глав государств.

- Во время московской встречи глава МИД Армении сказал, что сейчас по имеющимся приложениям субстантивные переговоры не ведутся.

- Армения испытывает особый страх перед выражением субстантивные переговоры. Несмотря на призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ и генсека ООН к субстантивным переговорам, руководитель МИД Армении каждый раз старается избегать употреблять это выражение. Потому что субстантивные переговоры включают в себя изменение «статус-кво», который сопредседатели считают неприемлемым, вывод с оккупированных азербайджанских территорий армянских войск. Говорящий от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ глава МИД Армении сейчас уже начал говорить от имени МИД Российской Федерации. Главе МИД Армении виднее, зачем он ездил в Москву 26 апреля. Можем сказать, что в этот день на встрече министров были обсуждены предложения, которые сейчас находятся на столе переговоров. Отговорка главы МИД Армении, что он занимался подготовкой к Московской встрече министров трех стран пресс-релиза, который состоял всего из нескольких предложений, выставила его в смешном свете.

МИД Армении подобными несерьезными и бесполезными заявлениями наносит вред переговорному процессу. Конструктивное участие Армении в субстантивных переговорах могло бы послужить урегулированию конфликта и обеспечению устойчивого мира в регионе.