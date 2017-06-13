Президент НАНА: Азербайджан обладает большими запасами солнечной энергии

2017-06-13 14:53 | www.oxu.az | 4

«Произошедшие в последнее время глобальные изменения климата оказывают влияние и на Азербайджан. Это обеспечивает изучение и модернизацию земельных и климатических ресурсов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде заявил в ходе выступления на научно-практическом семинаре.

По его словам, на сегодняшний день географическое положение страны дает возможность формирования здесь больших климатических ресурсов. Академик отметил, что территория Азербайджана обладает большими запасами солнечной энергии:

«В стране на 1 кв. см территории приходится 150 килокалорий тепла. В Азербайджане количество солнечных часов составляет 2000-2900 часов в году. Но мы не можем в достаточной степени этим воспользоваться. Средняя температура на территории страны повысилась на 0,5-1,4 градуса. Это создает благоприятные условия для теплолюбивых растений и позволят собирать урожай дважды в год».

З.А.

