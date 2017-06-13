Saxo Bank: Цены на нефть разрываются между проблемой поставок и напряженностью на Востоке

2017-06-13 17:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Восстановление цен на фьючерсы по ключевым сельскохозяйственным культурам США помогло восполнить значительные потери в энергетическом комплексе, которые продолжаются уже не одну неделю. На рынке сырой нефти продажи не прекращаются третью неделю подряд, и напряженная обстановка на Ближнем Востоке не смогла поддержать цены, а драгоценные металлы отыграли часть крупных достижений последнего времени, так как перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке, запланированном на 14 июня, игроки начали фиксировать прибыль, сказал Trend во вторник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

По словам главы отдела, цены на нефть почти вернулись к уровням, которые были до заседания ОПЕК, так как фокус на проблеме избытка предложения перевесил зарождающийся геополитический кризис на Ближнем Востоке.

"В США запасы нефти и топлива неожиданно увеличились и достигли максимального за три месяца значения, в то время как в Нигерии и Ливии объемы добычи продолжают расти. Разногласие с Катаром пока что рассматривается как отрицательный ценовой фактор, так как может возникнуть угроза невыполнения обязательств или даже расторжения действующего соглашения о сокращении нефтяного производства сроком до марта следующего года", - заметил Хансен.

По его словам, золото и серебро резко подорожали под влиянием целого ряда факторов неопределенности. Но после того, как по итогам заседания Европейского центрального банка не было сделано решительных политических заявлений, свидетельские показания бывшего главы ФБР Джеймса Коми не принесли сюрпризов, а в Великобритании образовалась ситуация «подвешенного парламента», внимание игроков переключилось на фиксацию прибыли перед следующим заседанием FOMC.

"В ходе роста цены, который продолжался один месяц и составил почти 7 процентов, золото пробило нисходящий тренд от 2011 года, но тут же встретило сопротивление возле апрельского максимума на уровне 1296 долларов за унцию. Перед тройной порцией потенциальных рисков, которыми изобиловал четверг, золото и серебро получило дополнительный импульс к росту. Однако заседание ЕЦБ, свидетельские показания бывшего главы ФБР Коми и выборы в Великобритании не совершили прорыва, и фокус сместился на фиксацию прибыли, особенно учитывая почти решенное дело с повышением процентной ставки в США 14 июня", - сказал Хансен.

По мнению эксперта, золото продолжает пользоваться спросом в качестве инструмента диверсификации и хеджирования от рисков, которые несут с собой политические и экономические события. В среду общий объем вложений в биржевые индексные фонды по золоту увеличился на 14,5 тонн, что ознаменовало собой самый большой однодневный прирост с июля прошлого года. К настоящему времени общий объем вложений восстановился наполовину от потерянного после ноябрьских выборов президента в США.

"Мы сохраняем положительный прогноз по золоту, но в краткосрочной перспективе отмечаем риск коррекции, первоначально к уровню 1265 долларов за унцию, который соответствует линии коррекции 38,2 процента от восходящего движения с мая по июнь. Только прорыв ниже уровня 1245 долларов за унцию (линия коррекции 61,8 процента) может ускорить падение, как это было после неудачной попытки в апреле пробиться выше отметки 1300 долларов за унцию. Выше 1300 долларов золото, вероятно, нацелится на уровень 1315 долларов, а потом – на максимум 9 ноября 1337 долларов за унцию", - сказал эксперт Saxo Bank.

Он отметил, что возобновившиеся волнения на Ближнем Востоке пока не добавили премию за риск к цене нефти. Разрыв отношений с Катаром в очередной раз подчеркнул бурлящие глубинные противоречия между крупными производителями, над которыми стоит Саудовская Аравия, поддерживаемая США, и Ираном, который поддерживает Россия.

"В краткосрочной перспективе рынок рассматривает возможную эскалацию ссоры с Катаром как отрицательный для нефти фактор, поскольку это может повлиять на способность и готовность производителей из ОПЕК и вне картеля продолжать программу сокращения добычи. Однако полноценный конфликт, без сомнения, послужит фактором роста цен, как это бывало в прошлом, так как в ответ на угрозу нарушения поставок из региона к цене добавится премия за риск", - сказал Хансен.

Тем не менее, он считает, что на данном этапе риск провала сделки по сокращению добычи представляется более серьезным, чем нарастающий конфликт. Мир изнывает от избытка нефти, рынок пополняется все новыми баррелями. На прошлой неделе компания Royal Dutch Shell объявила об отмене ограничений на экспорт со своего нефтяного месторождения Форкадос в Нигерии, которые действовали в течение 472 дней. После отмены запрета объем добычи на этом месторождении может увеличиться до допустимой нормы в 250 000 баррелей в сутки.

"Служба энергетической информации в своем ежемесячном отчете «Краткосрочный прогноз для энергетического рынка» повысил прогноз добычи в США на 2018 год до рекордного значения 10 миллионов баррелей в сутки, который превосходит предыдущий рекорд на уровне 9,6 миллиона баррелей, установленный в 1970 году. Пока что, принимая во внимание недавние продажи, мы считаем, что американским производителям будет трудно достичь поставленной цели по причине сокращения экономики", - сказал Хансен.

Форвардные продажи американскими производителями уже начали сокращаться, и валовая короткая позиция по фьючерсам опустилась до самого низкого с января значения. Контракт на нефть WTI с поставкой в 2018 году подешевел на 14 процентов по сравнению со средним значением первого квартала. Темпы еженедельного прироста добычи в США за последние четыре недели замедлились до 1000 баррелей в сутки по сравнению со средним значением 28 000 баррелей в сутки, которое было на протяжении предыдущих трех месяцев.

"Сочетание таких факторов, как угроза нарушения поставок в связи с приближением цены к середине значений 40 долларов за баррель, рост спроса в традиционно активном на покупки третьем квартале и риск эскалации напряжения на Ближнем Востоке, вероятно, окажет поддержку текущим ценам и ограничит потенциальные дальнейшие потери. Нефть сорта Brent сохраняет уязвимость ниже уровня 50 долларов за баррель, но ей удалось нащупать твердую почву и откатиться от линии тренда, построенной от августа прошлого года. Короткие продавцы вряд ли удовлетворятся этим и сейчас ставят цель на майский минимум 46,65 доллара за баррель и даже еще ниже – на уровень 44,66 доллара за баррель", - заключил эксперт.

(Автор: Максим Цурков)

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