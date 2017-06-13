Фонд Гейдара Алиева передал в ряде сел Пакистана подарки в связи с месяцем Рамазан (ФОТО)

2017-06-13 18:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева передал в ряде сел Абботабадского округа Пакистана праздничные подарки в связи с месяцем Рамазан. Эта акция охватила более четырехсот бедных семей округа.

Как сообщили Trend во вторник в посольстве Азербайджана в Пакистане, на мероприятии, в котором приняли участие заместитель председателя Национальной ассамблеи Пакистана Муртуза Джавид Аббаси, ряд депутатов ассамблеи, представители интеллигенции, общественно-политические деятели, посол Али Ализаде в своем выступлении отметил, что между азербайджанским и пакистанским народами существуют близость в вероисповедании, культуре и общие ценности, два народа разделяют радость и горе друг друга.

Посол отметил, что, как и во всех сферах, связи между Азербайджаном и Пакистаном развиваются и в гуманитарной сфере, отметил роль Фонда Гейдара Алиева в развитии этих связей, подчеркнул осуществление Фондом в Пакистане ряда проектов социально-гуманитарной направленности.

Напомнив, что деятельность Фонда Гейдара Алиева в Пакистане началась в 2005 году со строительства школы для девочек в Музаффарабаде, Ализаде сказал, что по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за минувшие 12 лет в различных провинциях Пакистана были реализованы проекты в сферах образования, здравоохранения, экологии, социальной и других. Посол отметил, что эти проекты вносят свой вклад в укрепление связей, дружбы и солидарности между народами двух стран, а также подчеркнул, что и предоставление Фондом подарков и посылок помощи по случаю месяца Рамазан служит этой цели.

Поздравив население Абботабадского округа от имени президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю месяца Рамазан, Ализаде выразил признательность заместителю председателя Национальной ассамблеи Пакистана Муртузе Джавиду Аббаси и другим участникам за то, что они присоединились к акции по передаче подарков.

Выступивший на мероприятии Муртуза Джавид Аббаси выразил удовлетворение развитием связей между Пакистаном и Азербайджаном, которые являются двумя братскими странами, сказал, что подобные проекты служат потеплению отношений между народами.

Вспомнив свой визит в Азербайджан в этом году, заместитель председателя Национальной ассамблеи рассказал об осуществляемых в Азербайджане реформах, экономических проектах, подчеркнул, что стал свидетелем того, что Азербайджан переживает период развития и прогресса, чем Пакистан гордится. Выразив благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за осуществленные проекты социально-гуманитарной направленности, заместитель председателя Нацассамблеи Пакистана сказал, что вручение подарков по случаю месяца Рамазан не только вызвало радость местного населения Абботабадского округа, но и является моральной поддержкой для них.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)