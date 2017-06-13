Президент: «В Азербайджане увеличились поступления по таможенным пошлинам» - ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 18:43 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя–исполнительного секретаря Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева и глав таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в проводимом в Баку 65-м заседании Совета глав таможенных служб стран-членов СНГ.

Как передает АПА-Экономикс, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что на 65-м заседании Совета глав таможенных служб стран-членов СНГ будут проведены эффективные обсуждения и приняты соответствующие решения.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с проведением заседания Совета глав таможенных служб в Баку. И.Алиев добавил, что таможенные службы играют важную роль в развитии стран, и отметил их роль в обеспечении бюджетных доходов и динамике общего экономического развития. Президент подчеркнул, что в последнее время в таможенной сфере проведены серьезные реформы. Глава государства добавил, что несмотря на сокращение торгового оборота, в результате рационального проведения этих реформ увеличились поступления по таможенным пошлинам. Президент И.Алиев отметил важность проведения взаимного обмена опытом.

Глава государства пожелал успехов деятельности 65-го заседания Совета глав таможенных служб стран-членов СНГ.

Глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин от имени всех участников поблагодарил президента за условия, созданные для проведения очередного заседания Совета в Баку.

Председатель - исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев поблагодарил главу государства за высокий уровень организации 65-го заседания Совета глав таможенных служб стран-членов СНГ и отметил, что Азербайджан успешно осуществляет ряд важных мероприятий в рамках СНГ.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Исполнительного комитета СНГ и глав таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в проводимом в Баку 65-м заседании Совета глав таможенных служб стран-членов СНГ.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.