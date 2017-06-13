В Гёйгёле автомобиль врезался в железное ограждение, есть пострадавшие

2017-06-13 19:27 | www.apa.az | 2

В Гёйгёле произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает западное бюро АПА, ДТП было зарегистрировано на части магистрали Баку-Газаз, проходящей через территорию Гёйгёльского района.

Водитель автомобиля марки «ГАЗ-3129» потерял управление и врезался в железное ограждение. Водитель получил легкий ушиб. Его пассажир, житель Гёйгёльского района Аллахвердиев Садай Ашраф оглу (1980 г.р.) получил тяжелую травму. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гянджа.

По факту в главном Управлении дорожной полиции ведется расследование.