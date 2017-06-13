Нигерийские фанаты шоу «Maşın» пришли на передачу – ВИДЕО

2017-06-13 15:08 | www.oxu.az | 2

Иностранные студенты университета «Одлар Юрду» пришли посмотреть вживую выпуск передачи 10 июня.

Как передает Oxu.Az, один из студентов, молодой нигериец по имени Майкл, ответил на вопросы ведущего Мурада Дадашoва.

«Я каждый день смотрю шоу «Maşın». Поддерживаю Оксану Расулову. У меня есть мечта: Чтобы следующее шоу прошло в Шуше, а я принял в нем участие».

Затем нигерийский студент процитировал стих Самеда Вургуна «Азербайджан».

Другая студентка из Нигерии по имени Джойдри рассказала, что поддерживала покинувшего передачу актера Фарда Амина.

Отметим, что в настоящее время участие в шоу продолжают финалисты – Оксана Расулова, Эльджан Расулов и Ислам Мехралиев.

А.С.

