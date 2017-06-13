PwC Азербайджан выступил партнером образовательного симпозиума в Баку (ФОТО)

2017-06-13 18:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - PwC Азербайджан выступил партнером образовательного симпозиума, проводимого в Баку 12-16 июня в целях устойчивого развития образования в стране. Основной целью симпозиума является обмен идеями об инновационных и современных методах обучения и использование передовой практики местных и американских экспертов. Анализ различных этапов управления образованием, новый подход к образовательной системе STEAM, оценка проводимых исследовательских работ, статистика и отчетность являлись основными направлениями обсуждений во время мероприятия.

Мовлан Пашаев, управляющий партнер PwC в Азербайджане, выступил с речью о важности сотрудничества между университетами, государством и частным сектором в формировании образовательной политики в Азербайджане. Он также отметил, что результаты СЕО исследования, проводимого PwC в Азербайджане, подтвердили, что одной из основных приоритетов для бизнеса является найм высококвалифицированного персонала.

Корпоративная ответственность и устойчивое развитие бизнеса имеют для PwC большое значение для выстраивания прочных отношений с клиентами, нашими сотрудниками и обществом, в котором мы работаем. Подход к корпоративной ответственности, как на глобальном, так и на региональном уровне, является ключевым компонентом бизнес-стратегии компании. PwC стремится предоставлять услуги высокого качества, соблюдать этические правила ведения бизнеса, помогать развитию талантливых и квалифицированных специалистов, участвовать в жизни местных сообществ в тех местах, где ведет свою деятельность и продолжать быть катализатором изменений.