В ООН рассказали о продаже Россией оружия Армении

2017-06-13 15:15 | www.oxu.az | 2

ООН обнародовал список стран, которым Россия продала оружие в 2016 году.

Как передает Oxu.Az, в список, обнародованный международной организацией, включены различные страны, в том числе и Армения.

Речь идет о реактивных системах залпового огня «Смерч» , тяжелых огнеметных системах ТОС-1 «Буратино», противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М», а также 300 зенитно-ракетных систем.

Предполагается, что речь идет о последних достижениях российской военной индустрии – зенитно-ракетных комплексах «Верба» и «Игла-С».

З.А.

