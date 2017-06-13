Доходы ОПЕК от экспорта нефти упали до минимума с 2005 года

2017-06-13 15:23 | www.oxu.az | 2

Доходы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) от экспорта сырья в 2016 году опустились до минимального с 2005 года уровня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщается в ежегодном статистическом обзоре картеля.

Совокупная прибыль картеля от поставок нефти на мировой рынок в прошлом году сократилась на 13,2 процента по сравнению с годом ранее - до 445,7 миллиарда долларов. Максимальный доход ОПЕК получила в 2012 году - тогда он достиг 1,2 триллиона долларов.

По итогам 2016 года, единственной страной, которая нарастила прибыль от экспорта нефти, стал Иран. Его поступления увеличились в 1,5 раза - до 41,1 миллиарда долларов.

В физическом выражении поставки нефти странами ОПЕК в 2016 году выросли на 6,5 процента, до 25 миллионов баррелей в сутки.

В состав картеля входят 14 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Экваториальная Гвинея. В начале июня 2017 года Индонезия подала заявку на возобновление членства в картеле на условиях, что ей не придется сокращать добычу нефти.

В конце 2016 года ОПЕК и присоединившиеся к нему независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В Москве заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей в сутки.

В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение нефтедобычи еще на девять месяцев - до марта 2018 года.

У.A.