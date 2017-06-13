Vitol закрыла сделку по покупке сети АЗС Petrol Ofisi в Турции

2017-06-13 18:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Процесс продажи сети АЗС компании OMV в Турции и ее дочерней компании Petrol Ofisi нидерландской Vitol завершился, пишут во вторник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, общая стоимость сделки составила 1,368 миллиарда евро.

Австрийская компания OMV в марте согласилась продать 100 процентов акций своей дочерней компании OMV Petrol Ofisi компании VIP Турция Enerji AS, которая является дочерней компанией Vitol Investment Partnership Ltd. за 1,368 миллиарда евро. Ожидается, что сделка будет закрыта после выдачи соответствующих разрешений со стороны регулирующих органов в третьем квартале 2017 года.

В тендере на приобретение Petrol Ofisi участвовала и SOCAR.

(Авторы: Максим Цурков, Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)