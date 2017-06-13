Названа дата суда над Александром Лапшиным – ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 15:27 | www.oxu.az | 2

Стала известна дата подготовительного заседания суда над находящимся под арестом в Азербайджане блогером Александром Лапшиным.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, подготовительное заседание назначено на 22 июня.

Уголовное дело передано в производство судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсата Аббасова.

14:18

Уголовное дело в отношении находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина направлено в суд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело было передано в производство судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсата Аббасова.

Время подготовительного заседания суда по уголовному делу станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

Э.А.

