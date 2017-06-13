Роберт Просинечки прокомментировал слухи о своем уходе

2017-06-13 15:33 | www.oxu.az | 2

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки выступил с официальным заявлением касательно разговоров о его скором расставании с «милли» и уходом в турецкий «Бурсаспор».

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Azerisport.

«Встреча с генсеком АФФА по традиции состоялась после матча (отборочного этапа ЧМ-2018 против Северной Ирландии - ред.) и я представил свой отчет по игре. Я подробно поделился своим мнением о командной игре сборной в соответствии с условиями, созданными АФФА. Хотя мы работаем в одном месте, даже на одном этаже, и часто видимся, подобные отчеты бывают после каждой игры», - начал Просинечки.

«Я очень рад, что руководство АФФА довольно моей работой и высоко оценивает демонстрируемую командой игру, - продолжил он. - Дабы оправдать это доверие, в оставшихся четыре матчах отборочного этапа мы постараемся выложиться на максимум».

По поводу слухов о переезде в Суперлигу Турции, он отметил:

«Что касается информации, распространенной в ряде СМИ, о предложении от «Бурсаспора», то хочу заявить, что подобное является нормальным для каждого работника. Это показывает, что работа, проделанная в условиях, созданных АФФА, оценивается и зарубежными футбольными специалистами. Именно поэтому в последнее время мое имя часто упоминается с разными клубами.

Заявляю, что у меня есть действующий контракт с АФФА, и ассоциация хочет, чтобы я до конца отработал его. Я тоже этого мнения. Учитывая возникшую паузу, я отправлюсь с семьей на родину. Буду держать во внимании выступление наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В Азербайджан вернусь в августе, буду следить за матчами нового сезона премьер-лиги, затем приступим со сборной к подготовке к предстоящим матчам отборочного этапа».

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«У меня действующий контракт со сборной Азербайджана. Руководители Федерации довольны моей работой».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Комментируя слухи о своем переходе в турецкий «Бурсаспор» хорватский специалист сказал: «Все очень просто. У меня контракт до конца года, который я уважаю. К сожалению, в последнем матче мы потерпели обидное поражение от сборной Северной Ирландии, но это ничего не меняет. В настоящее время я не вижу причин менять место работы».

A.M.