ООН одобрила принятие в Ашхабаде странами Центральной Азии декларации о противодействии терроризму

2017-06-13 19:04 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе UNRCCA (United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia).

Штаб-квартира UNRCCA (Регионального центра превентивной дипломатии в Центральной Азии - РЦПДЦА) расположена в туркменской столице.

Гутерреш во вторник председательствовал в Ашхабаде на встрече "Диалог высокого уровня между Организацией Объединенных Наций и Центральной Азией по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии".

На мероприятии были представлены обзор исполнения совместного плана действий контртеррористической стратегии ООН и определение дальнейших стратегических приоритетов в области борьбы с терроризмом для региона.

"Страны Центральной Азии являются примером в совместном осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций на региональном уровне", - приводятся в информации слова Гутерреша, добавившего, что совместный план действий для Центральной Азии в своем роде является первым в мире.

По его мнению, политика ограничения прав человека приводит лишь к отчуждению религиозных и этнических групп, которые, как правило, сами заинтересованы в борьбе с экстремизмом.

"Ни одна страна не может победить терроризм в одиночку", - сказал Антониу Гутерреш, подтвердив готовность ООН продолжать поддерживать региональные и национальные усилия стран Центральной Азии в этой области.

При этом он добавил, что его инициатива по реформе системы борьбы с терроризмом для создания нового управления по борьбе с терроризмом "обеспечит более сильное руководство, усилит координацию и согласованность в рамках всей системы, повысит поддержку наращивания потенциала, мобилизует политическую волю и надежное партнерство для обеспечения сбалансированной реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций".

Согласно информации, министры стран Центральной Азии выразили озабоченность по поводу угрозы терроризма в регионе, а также решимость исполнять Глобальную контртеррористическую стратегию ООН и рекомендации плана действий генерального секретаря по предотвращению насильственного экстремизма посредством развития диалога и усилий по предотвращению конфликтов, борьбы с феноменом иностранных боевиков-террористов, привлечения молодежи, повышения ее профессиональной квалификации и обеспечения занятости, а также противодействия распространению террористических идей и злоупотреблению информационными технологиями.

Декларация приветствует недавнюю инициативу генерального секретаря по реформированию контртеррористической структуры ООН путем создания нового управления по борьбе с терроризмом и признает важность усилий ООН по борьбе с терроризмом в регионе, сказано в пресс-релизе.

Глобальная контртеррористическая стратегия была принята Генеральной ассамблеей на основе консенсуса в 2006 году.

Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) была создана для обеспечения общесистемной координации и согласованности деятельности ООН в области борьбы с терроризмом.

Офис координирует членство в ЦГОКМ, которое распространяется на 36 организаций системы ООН, Всемирную таможенную организацию и Интерпол.

Контртеррористический центр ООН оказывает поддержку государствам-членам в наращивании потенциала в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Центр был создан в рамках ЦГОКМ в 2011 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)