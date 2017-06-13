Чехия не намерена менять свою позицию по беженцам, несмотря на санкции ЕК - премьер

2017-06-13 19:10 | www.trend.az | 3

Чехия не намерена менять свою позицию по беженцам, несмотря на решение Еврокомиссии начать процедуру устранения нарушений в отношении Чехии, Польши и Венгрии в связи с их отказом принимать мигрантов, заявил во вторник журналистам чешский премьер Богуслав Соботка, передает РИА Новости.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Мы готовы защищать позицию Чехии, надеюсь, что добьемся этого. Система (принудительного) распределения (беженцев по квотам) является побуждением для нелегальной миграции", - заявил Соботка, отметив, что не считает, что Чехии грозит какой-либо штраф из-за невыполнения квот по приему беженцев.