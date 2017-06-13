Настоящее имя дочери Обамы повергло в шок пользователей сети

2017-06-13 15:54 | www.oxu.az | 2

Пользователи сети удивились тому, что младшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Сашу в действительности зовут Наташа.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Активное обсуждение развернулось в Twitter после того, как журналистка издания Эшли Форд (Ashley C. Ford) вспомнила, что ровно год назад узнала настоящее имя девушки. В комментариях к твиту многие пользователи отметили, что не имели понятия об этом, а также оказались шокированы.

«Что?!» — написали в реплаях больше десятка юзеров. Некоторые просто отказались верить в подобное, а другие поспешили заметить, что девушке идут оба имени.

Твит о настоящем имени Саши собрал почти 2,5 тысячи лайков. Ресурс отмечает, что она никогда этого не скрывала, и несколько изданий ранее называли ее Наташей, но немногие обращали внимание на эту деталь.

В январе Барак Обама рассказал, как его дочери переживали из-за постоянной слежки Секретной службы Белого дома. В момент, когда он был президентом, девушки-тинейджеры жаловались, что их преследуют «несколько людей с оружием и микрофонами».

Э.А.

