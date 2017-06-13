Азербайджанка Сабина стала «Себастьяном» – ВИДЕО

2017-06-13 16:00 | www.oxu.az | 3

Сабина Кургунаева родилась и выросла в городе Мингячевир. Почти 2 года назад она переехала в Америку и получает там образование.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, yаша соотечественница, всегда ощущавшая себя мужчиной, приняла решение сменить пол с помощью гормонального лечения.

Сабина, которая чаще представляется как Себастьян, в настоящее время проходит первую стадию гормонального лечения и по рекомендации врачей принимает тестестерон.Себастьян снимает процесс на видео, отмечая произошедшие с его телом изменения. Он также каждый день фотографирует себя, чтобы по завершении процесса полностью убедиться в эффекте.

Дж.И.