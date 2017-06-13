Прокуратуры 12 стран подписали манифест в поддержку венесуэльского ведомства

2017-06-13 19:26 | www.trend.az | 3

Прокуратура Испании присоединилась к манифесту, который подписали уже в 11 государствах, в поддержку деятельности прокуратуры Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное испанским ведомством.

По его информации, документ подписали юристы, прокуроры и сотрудники прокуратур в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Португалии, Сальвадоре, Чили и Уругвае. В манифесте выражается "озабоченность в связи с публичными заявлениями, направленными против работы прокуратуры Венесуэлы". В документе также говорится об "убежденности в той роли, которую должна выполнять прокуратура, чтобы гарантировать правовое государство, особенно в моменты социальных потрясений".

Ранее деятельность генерального прокурора латиноамериканской страны Луисы Ортеги Диас подвергалась критике. Как сообщал телеканал Venezolana de Televisión, исполнительный вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами заявлял, что глава надзорного ведомства превратилась в официального представителя "реакционной оппозиции", которая якобы собирается устроить государственный переворот.

Ортега Диас ранее выражала несогласие с намерением президента Николаса Мадуро без проведения референдума созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны. В интервью радиостанции Union Radio генпрокурор рассказала, что она решила бороться за роспуск действующего состава Верховного суда (ВС).

ВС стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Высший судебный орган неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек. Поводом для выступлений послужили решения ВС, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.