Министры нефти стран Персидского залива встретятся на Иннопроме на Урале

2017-06-13 19:47 | www.trend.az | 3

Министры ряда стран Персидского залива, в том числе Катара и Саудовской Аравии, отвечающие за нефть и промышленность, встретятся на Иннопроме в Екатеринбурге, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет пятого июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Как следует из программы, опубликованной на сайте Иннопрома, в первой встрече в формате Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива примут участие глава минпромторга России Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед Бен Салех Ас-Сада, министр промышленности, торговли и туризма Байхрейна Зайед Рашид Аль-Зайяни, министр торговли и промышленности Кувейта Халед Насер Абдалла Ар-Раудан, министр экономики ОАЭ Султан Саид Аль-Мансури, министр торговли и промышленности Омана Али Бен Масуд Аль-Сунейди, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед Бен Абдалла Аль-Кассаби, генсек ССАГПЗ Абдель Аль-Зайяни. Как пояснили РИА

Новости организаторы мероприятия, все министры уже подтвердили свое участие.

Международная промышленная выставка Иннопром, проходящая ежегодно с 2010 года, состоится в Екатеринбурге 10-13 июля.