Определены правила в связи с пляжами

2017-06-13 16:12 | www.oxu.az | 2

На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждение изменения в Земельный кодекс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно предлагаемым в 46-ую статью кодекса изменениям, определяются требования в связи с общественными пляжами.

Согласно проекту, общественные пляжи можно будет огораживать только в том случае, если ограждение не будет закрывать вид на линию соприкосновения воды и суши.

Кроме того, другим требованием является то, что через каждые 200 метров необходимо будет обеспечить свободный проход к берегу для транспортных средств шириной минимум в шесть метров.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

A.M.

