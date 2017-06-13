Власти КНДР отпустили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмы

2017-06-13 19:48 | www.trend.az | 3

Власти КНДР приняли решение освободить американского студента Отто Фредерика Вомбиера, ранее приговоренного судом к 15 годам лишения свободы, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает ТАСС.

"По распоряжению президента (США Дональда Трампа) Госдепартамент добился освобождения Отто Вомбиера в Северной Корее. Г-н Вомбиер находится на пути в Соединенные Штаты, где он воссоединится со своей семьей", - говорится в заявлении шефа американской дипломатии, распространенном пресс-службой Госдепа.

По словам Тиллерсона, американское внешнеполитическое ведомство на данный момент "продолжает вести переговоры с КНДР насчет других трех граждан США, которые, согласно сообщениям, находятся под стражей".

В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью первого января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

Ранее в Пхеньян в пятый раз за четыре года прибыл американский баскетболист Деннис Родман. О цели поездки и сроках его пребывания в КНДР не сообщалось. В аэропорту Родмана встречал заместитель министра по делам физической культуры и спорта КНДР Сон Гван Хе. По одной из версий, баскетболист должен был обсудить с властями страны вопрос освобождения Вомбиера.