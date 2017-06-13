Ирак намерен сохранять нейтралитет в катарском кризисе

2017-06-13 19:54 | www.trend.az | 3

Ирак намерен сохранять нейтралитет в дипломатическом кризисе вокруг Катара, заявил иракский посол в Каире и постоянный представитель Багдада при Лиге арабских государств Хабиб Хади ас-Садр, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

"Ирак не хочет вмешиваться в этот кризис, предпочитает быть частью решения проблемы", - сказал иракский дипломат.

По его словам, Ирак "не намерен никому мстить", даже несмотря на то, что более других пострадал от действий государств, поддерживающих терроризм. "Несмотря на то, что Ирак более других пострадал от действий государств, финансирующих терроризм, поддерживающих его информационно, а также занимавшихся деструктивной деятельностью на нашей территории, мы не намерены использовать эту возможность и кому-то мстить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, иракско-катарские отношения заметно улучшились в последнее время, поэтому Багдад по-прежнему призывает к урегулированию конфликта между арабскими странами Персидского залива, опасаясь усугубления этого кризиса.