На основных дорогах Баку восстановлена скорость движения – ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 16:19 | www.oxu.az | 2

Сниженная на 20 км в час максимально допустимая скорость движения на двух основных автомагистралях столицы – проспекте Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и на дороге от Зыхского круга до аэропорта на всех полосах восстановлена.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает АПА.

14:22

На двух основных автомагистралях столицы – проспекте Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и на дороге от Зыхского круга до аэропорта – максимальная скорость движения снижена на 20 км в час.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, цель – обеспечить безопасность движения.

«Также сообщаем, что за исключением улицы Рашида Бейбутова в настоящее время на других улицах и проспектах столицы наблюдается нормальное движение транспортных средств», - отмечается в информации.

Э.А.

