Эмин Агаларов: В отношениях я вообще ничего не готов прощать – ФОТО

2017-06-13 16:25 | www.oxu.az | 3

Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, уже давно стал одним из самых востребованных артистов. Однако Эмин успешен не только в качестве сольного исполнителя: на его счету организация музыкального фестиваля «Жара» в Баку, кроме того, он является вице-президентом Crocus Group и владельцем ресторана Rose Bar. А теперь Агаларов еще и дебютировал в кино: в настоящее время он снимается в картине режиссера Марюса Вайсберга «Ночная смена», премьера которой запланирована на 2018 год.

Как передает Oxu.Az, несмотря на огромное количество проектов, которые занимают почти все время Эмина, он все-таки смог найти в своем графике «окно» для разговора со SPLETNIK.RU. Встреча состоялась в Санкт-Петербург на съемочной площадке «Ночной смены», но разговор не ограничился темой его актерской карьеры. Воспитание детей, отношения с женщинами, планы на будущее... Обсудить удалось многое!

- Эмин, сразу стоит сказать, что ваш дебют в кино — приятная неожиданность. Как вы попали в проект Марюса Вайсберга «Ночная смена»?

- Ситуация очень интересная, начну с самого начала. С режиссером Марюсом Вайсбергом мы дружим уже почти 20 лет, и было понятно, что рано или поздно что-то в области кино в моей жизни произойдет. И тут Марюс пришел с проектом «Ночная смена». Показал мне отснятые 20 минут фильма, сказав, что там есть один персонаж — Чернявский, который стопроцентный я. Съемочный процесс, как прогнозировал Вайсберг, должен был занять десять дней, а в моем случае выкроить столько времени в графике — невозможно. В общем, думали, пытались, искали, и я согласился. И не пожалел!

- Расскажите поподробнее о своей роли в комедийном фильме.

- Фильм вообще об одноклассниках, у которых жизненные пути разошлись. Моя роль действительно комичная: я играю владельца элитного автосалона — бизнесмена. Вжиться в роль, как вы понимаете, мне было не так уж и сложно.

- Главный герой фильма, по задумке сценаристов, согласился на подработку — стриптиз. У вас подобных сцен нет?

- По сценарию я не танцую, но хочу уговорить режиссера (смеется).

- Если представить, что ваша роль все-таки предполагала бы такую сцену, вы бы согласились сняться в ней?

- На самом деле вряд ли. Это было бы слишком жарко для экрана (улыбается).

- У вас очень плотный концертный график, вы много работаете, но при этом все знают, как вы любите своих детей. Как удается находить время для встреч с ними?

- FaceTime в телефоне нам помогает – я всегда с ними на связи. Скоро я вернусь в Москву на несколько дней по работе, войду в график и опять буду каждые выходные летать к детям. Из-за тура по Америке я уже больше трех недель не видел их, и, думаю, что сейчас компенсирую время своего отсутствия. Летом я планирую провести с ними намного больше времени.

- Ваша бывшая жена Лейла Алиева удочерила девочку, и вы, как стало известно, принимаете участие в ее судьбе. Можете рассказать, как дети ладят между собой?

- Подружились они сразу, с первого дня. А для меня она родная, мой ребенок.

- Сыновья не ревнуют к ней?

-Ревности, наверно, нет. Бывают какие-то недопонимания в плане игрушек. Иногда они говорят: «Это мое, папа, она трогает мои игрушки». А я объясняю, что ей все можно, она же девочка. Это родной для нас человек, поэтому мое отношение к ней, конечно, точно такое же, как к сыновьям.

- Вы строгий папа? Можете шлепнуть или поставить в угол?

- Приходится быть строгим, потому что мальчишки у меня очень буйные. И во время моего отсутствия они как-то умудряются выйти за рамки дозволенного, поэтому приходится делать строгое лицо. Шлепнуть не могу, могу потрясти и сказать: «Ты чего?».

- Вы так же воспитываете детей, как вас в детстве?

- Воспитываю немного по-другому. Я рос в других условиях: советский режим, жили мы довольно скромно, сначала была однокомнатная, потом двухкомнатная квартира. Мои дети растут в достаточно обеспеченных условиях: в больших домах, есть нянечки, охранники. Если я мог обрадоваться принесенной домой бутылке Coca-Cola, то моих детей уже этим не удивишь. Как говорила моя бабушка: «В нашем детстве родители пытались от нас скрыть недостаток достатка, а в современном мире иногда приходится скрывать от детей наличие достатка». Я думаю, что я справляюсь с этой задачей.

- У вас очень много поклонниц, девушки забрасывают вас комплиментами, словом, женским вниманием Вы не обделены. Дайте совет, как быть женщине, если ее мужчина так популярен, и если на него постоянно обращают внимание другие? Как не ревновать, чувствовать себя единственной в глазах любимого?

- Терпение — единственное спасение. Я все понимаю, у меня у самого ревнивый характер, поэтому могу точно сказать, что это тяжелая ноша, которую трудно выдержать любой женщине и также любому мужчине, у которого известна вторая половина.

- Раз уж мы говорим о женщинах, то не могу не спросить, какие девушки вам нравятся. Понятно, что в женщине должна быть изюминка и так далее, но есть ли у вас какая-то слабость? Не знаю, курносые, например?

- Не хочется какие-то рамки рисовать. Мне может понравиться и курносая девушка. Сейчас я стал понимать, что на блондинок мужчины все же обращают внимание чаще. А в целом, мне всегда было важно пообщаться с человеком, чтобы он мне понравился или наоборот. Если же говорить про характер, то мне нравятся мягкие и спокойные женщины. Такие, с которыми можно договориться.

- Как вы относитесь к тому, что сейчас многие девушки в погоне за красотой и тысячами лайков меняют себя в угоду современным стандартам: что-то увеличивают, что-то наращивают. Вы вообще замечаете, когда девушка выглядит ненатурально, или мужчины не обращают на такое внимания?

- Если у человека есть какой-то дефект, например, нос в два раза больше, чем у среднестатистического человека, то это можно поправить. А если девушка симпатичная и хочет еще улучшить свою внешность, то в моем понимании, это может ее только испортить. Я предпочитаю натуральную красоту.

- Есть такое шутливое высказывание: «Когда ссоришься со своей девушкой, подумай хорошо: ты хочешь быть прав или счастлив». Вы как к нему относитесь? Готовы прощать женские слабости? Что не готовы простить? Можно ли простить измену?

- Я вообще ничего не готов прощать: ни обман, ни измену, ни какое-то другое предательство.

- А если посмотреть с другой стороны? Мудрая девушка должна простить?

- Это зависит от мужчины. Есть мужчины, ради которых хочется простить. Девушки тоже такие есть, но мне не позволяет характер, к сожалению.

- Вы не только артист, но и бизнесмен. Теперь еще и в кино снимаетесь. Откуда эта энергия и что будет дальше? Что бы вам еще хотелось попробовать?

- Энергия появляется от желания реализовать свои проекты, реализоваться как личность в разных направлениях. То есть, если я чего-то касаюсь, например, сегодня это кино, то сразу на базе этого рождается много новых идей и проектов, потому что видишь все возможности. То же самое произошло и с музыкой. Сначала я начал петь, потом познакомился с многими продюсерами, занялся фестивалем и музыкальным каналом «Жара». И сейчас у меня появилось много идей, которых еще не существует на «холсте» российского шоу-бизнеса.

- Поделитесь? Знаю только о том, что в ближайшее время у вас намечается открытие сети фитнес-клубов.

- Да, сеть продвинутых фитнес-клубов. Этот бизнес не такой творческий, как, например, музыка или кино, но думаю, что он будет успешным. Интересно, ведь сейчас в доступе много других клубов.

- Как вы планируете привлекать клиентов, ваша сеть будет отличаться чем-то от всех остальных?

- Всем. Я все время путешествую по разным странам, в гостиницах пытаюсь ходить в спортивные клубы, СПА. Все, что я видел там за 20 лет, я интегрирую в сеть. Этот фитнес-клуб будет не только лучшим в России, он сможет конкурировать с мировыми, потому что туда мы вложили все самое лучшее, что было и есть в этой сфере.

- Название уже придумали?

- Да, название было выбрано сразу — Crocus Fitness.

- С кем еще из зарубежных исполнителей вы бы хотели записать дуэт?

- Моя мечта — Шадэ. А вообще, в октябре мы хотим организовать большой сольный концерт в Лондоне в зале Palladium. Планируются и дуэты, в том числе с зарубежными гостями. Всей подробной информацией мы поделимся уже скоро.

A.C.

