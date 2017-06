Öküzü kameraya çəkmək istəyi baha başa gəldi... (VİDEO)

Bakı. Trend:

Portuqaliyanın Terseyra adasında öküz onu planşetin kamerası ilə çəkən bir kişini yaralayıb.

Trend-in məlumatına görə, heyvanı əlində yaşıl rəngli parça tutan oğlan əsəbiləşdirib. O öküzdən canını qurtaranda isə heyvan diqqətini onu kameraya çəkən kişiyə yönəldib və buynuzları ilə ona bir neçə zərbə endirib.

Xəsarət alan şəxsin həyati təhlükəsi yoxdur.