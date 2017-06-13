Соглашение ЕС с Турцией снизило поток беженцев через турецкую границу на 97% - еврокомиссар

2017-06-13 20:00 | www.trend.az | 3

Соглашение ЕС и Турции по миграции сократило поток нелегальных мигрантов через турецкую границу в Грецию на 97 процентов - до примерно 50 человек в день или 4,5 тысяч человек за I квартал 2017 года, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, выступая в Европарламенте с отчетом о ситуации по миграции.

"Ежедневное количество пересечений границы из Турции на греческие острова составляет около 50 человек в день, и несмотря на последние трагические события число погибших в Эгейском море значительно сократилось. В целом количество прибывающих мигрантов снизилось на 97 процентов с момента вступления в силу соглашения глав государств ЕС и Турции (в июне 2016 года)", - отметил Аврамопулос.

Еврокомиссар отметил, что Брюссель в полном объеме выполняет свои обязательства перед Анкарой, которой он уже перевел в рамках миграционной сделки 2,9 миллиардв евро из обещанных до конца июля трех миллиардов евро. Из этих средств 1,57 миллиарда евро уже освоены - на эту сумму подписаны контракты, направленные на оказание помощи сирийским беженцам на территории Турции, в частности, по предоставлению им прямых денежных переводов на общую сумму в 1,3 млиллиарда евро.