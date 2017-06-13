В Белоруссии задержали преступника, готовившего теракты в Европе

2017-06-13 16:33 | www.oxu.az | 4

Один из задержанных в Белоруссии по подозрению в терроризме готовил теракт в Европе, заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Об этои передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Последний (прибывший из Германии. - прим. ред.) был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство», - передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на Вакульчика.

По его словам, в республике с начала 2017 года задержали восемь человек, причастных к террористической деятельности, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Один из задержанных приехал из Германии.

«Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться», - подчеркнул председатель КГБ.

Э.А.

