Президент Азербайджана принял глав таможенных служб государств-участников СНГ (версия 2)

2017-06-13 20:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял руководителей таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в предстоящем в Баку 65-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества независимых государств.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что на 65-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества независимых государств будут проведены плодотворные обсуждения и приняты соответствующие решения. Глава государства выразил удовлетворение проведением в Баку заседания Совета руководителей таможенных служб стран-участниц Содружества независимых государств. Подчеркнув, что таможенные службы играют важную роль в развитии стран, Президент Ильхам Алиев отметил их роль в обеспечении бюджетных доходов и общей динамике экономического развития. Сообщив о проведении в последнее время в Азербайджане серьезных реформ в таможенной сфере, глава государства подчеркнул, что, несмотря на некоторое сокращение товарооборота, в результате эффективного осуществления данных реформ сбор налоговых пошлин вырос. Президент Ильхам Алиев отметил значение проведения взаимного обмена опытом. Подчеркнув, что все сферы сотрудничества в рамках СНГ, в целом, имеют для Азербайджана важное значение, глава государства сказал, что в стране проводятся многочисленные мероприятия в рамках СНГ. Президент Ильхам Алиев пожелал успехов работе 65-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин от имени всех участников поблагодарил главу государства за возможность, созданную для проведения в Баку очередного заседания Совета. Подчеркнув, что проведение 65-го заседания Совета в Баку является знаменательным событием, Владимир Булавин выразил уверенность в том, что это мероприятие, взаимопонимание между руководителями таможенных служб государств-членов СНГ послужат эффективному информационному обмену, отметил, что сегодня информационный обмен между странами-участницами СНГ в таможенной сфере ведется на высоком уровне. Он сказал, что такие мероприятия являются также хорошей возможностью для обсуждения актуальных вопросов, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем.

Председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев выразил главе государства признательность за прекрасную организацию 65-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ и отметил, что Азербайджан успешно проводит уже ряд важных мероприятий в рамках Содружества независимых государств. Он сказал, что в ходе нынешнего визита в Азербайджан стал свидетелем того, что Баку стал еще красивее, и это произвело на него глубокое впечатление.