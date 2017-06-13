В Нахчыване проводятся азербайджано-турецкие учения – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-13 16:50 | www.oxu.az | 2

В Нахчыване продолжаются начатые 12-го июня совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Минобороны, по сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения.

В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности.

В совместные учения, которые продлятся до 16-го июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.

А.М.