Тиллерсон заявил о низшей точке в отношениях России и США

2017-06-13 20:42 | www.apa.az | 3

Отношения между Россией и США достигли своей низшей точки. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате.

«Как я сказал, наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель — стабилизировать [их]. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — сказал он.

Вместе с тем Тиллерсон отметил прогресс в сотрудничестве двух стран по Сирии.