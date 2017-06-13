Около 30 абшеронских поселков могут получить статус городов

2017-06-13 17:05 | www.oxu.az | 2

В настоящее время в Абшеронском экономическом районе 69 поселков, из которых 59 расположены на окраинах Баку, 8 - в Абшеронском районе, 2 находятся в ведении Сумгайыта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела географии населения и социального развития Института географии НАНА, доктор географических наук Закир Эминов на научно-практической конференции «Научные основы использования кадастра и географической информации в земельном управлении Азербайджана».

По его словам, численность населения четырех поселков вокруг Баку составляет более 50 тысяч человек – в поселке Гарачухур проживает 84,5 тысяч человек, в поселке Бакиханова – 73,7 тысяч человек, в поселке Бина – 55,3 тысячи человек, в поселке Расулзаде – 52,5 тысячи человек.

«В регионе численность населения 14 поселков составляет 20-50 тысяч человек, 12 поселков - 10-20 тысяч человек. В Хызынском районе есть поселки Алтыагадж, Гилязи и Шураабад. К Абшеронской экономической зоне относятся около 20 сельских поселков Абшеронского и Хызынского районов. В этих поселках проживает около 43,7 тысяч человек», - отметил Эминов.

З.Эминов подчеркнул, что миграция населения из районов, незаконное и незапланированное заселение привело к чрезмерному росту числа жителей в поселках, расширению их площади:

«Это выносит на повестку вопрос предоставления статуса города поселкам, численность населения которых превышает 10 тысяч человек. В такой ситуации нужно будет предоставить статус города около 30 поселкам. Предоставление статуса города поселкам будет способствовать на последующем этапе их развитию и территориальному расширению. А это приведет к дополнительным проблемам в регионе, увеличению разницы в уровне развития регионов».

У.А.

