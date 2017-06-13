Глава МИД Австрии предложил закрыть путь для беженцев в Европу через Средиземное море

2017-06-13 20:41 | www.trend.az | 3

Глава МИД Австрии Себастьян Курц выразил желание закрыть миграционный поток через Средиземное море, чтобы уберечь беженцев от гибели на этом пути, оставив для них единственную возможность оказаться в Европе лишь по программам переселения, заявил он в интервью астрийскому агентству APA, передает РИА Новости.

"Единственное решение, чтобы лишить бизнеса незаконных перевозчиков беженцев и положить конец смертям в Средиземноморье, это когда можно быть уверенным, что если кто-то приезжает нелегально, в Центральную Европу он не попадет", - сказал министр.

Согласно планам МИД Австрии, спасенные в Средиземном море беженцы должны отправляться непосредственно в приемные центры в Тунисе и Египте. Обе страны согласились бы на эту сделку, в случае достаточно выгодных предложений от Евросоюза, в то же время имеющиеся соглашения являются недостаточными, убежден Курц.

При этом министр полагает, что попавшие в миграционные центры в Северной Африке в поисках защиты не должны иметь возможность подавать заявление на убежище. "Полагаю неправильным, если мы так сделаем, а это подтолкнет людей со всей Африки ехать в Тунис или Египет", - сказал министр.

Единственной, по его словам, возможностью для беженцев от войны прибыть в Европу должны стать программы переселения, когда международные организации сами выбирают людей для перемещения из кризисных регионов. По мнению Курца, это поспособствовало бы оказанию помощи действительно самым уязвимым, а не тем, кто смог позволить себе услуги незаконных перевозчиков мигрантов.

По данным издания, с начала года порядка 70 тысяч беженцев добрались до Европы через Средиземное море. Чаще всего люди приплывали на неприспособленных для морских путешествий лодках из Ливии в Италию. При этом порядка 1600 человек погибли на этом пути в период с января по май текущего года.