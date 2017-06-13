Обнародовано расписание соревнований Гран-при Азербайджана на конец недели

2017-06-13 17:14 | www.oxu.az | 2

Обнародовано расписание Гран-при Азербайджана «Формулы 1» на конец недели.

Как передает Oxu.Az, гоночный уик-энд начнется в четверг, 22 июня. С 18:05 по 20:30 будет тур по треку и прогулка по пит-лейну.

В пятницу, 23 июня, с 11:00 до 11:45 пройдет сессия свободных заездов для гонщиков «Формулы 2». В 15:00 состоится квалификация для них. В 13:00 пройдет первая сессия свободных заездов, а в 17:00 – вторая сессия.

В субботу, 24 июня, в 11:00 состоится тренировка пит-стопов команд Ф-1, в 14:00 пройдет третья сессия свободных заездов, а в 17:00 начнется квалификация. В 12:00 пройдет первая гонка Ф-2.

В воскресенье, 25 июня, в 14:00 пройдет вторая гонка Ф-2. В 15:30 начнется парад пилотов Ф-1, а в 17:00 стартует Гран-при Азербайджана (51 круг).

Э.А.

