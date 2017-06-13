На американском ТВ посмеялись над создателем фильма о Путине

2017-06-13 17:24 | www.oxu.az | 3

Создатель фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) режиссер Оливер Стоун посетил американское шоу The Late Show Стивена Кольбера, в котором рассказал о впечатлениях от нескольких бесед с президентом России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru выпуск от 12 июня опубликован на официальном YouTube-канале проекта.

Ведущий Кольбер перед разговором с режиссером продемонстрировал зрителям фрагмент фильма, в котором после фразы Путина о том, что Россия не имеет привычки вмешиваться во внутреннюю политику других стран, Стоун поблагодарил собеседника за ответ и добавил, что ждет следующей встречи.

Кольбер начал беседу с того, что «многие могут упрекнуть создателя фильма в подхалимаже». На это Стоун попытался рассказать о том, что увидел в российском лидере за время тесной работы с ним, но люди в зале периодически перебивали его смехом.

Когда режиссер отметил, что не понимает, почему люди в студии хохочут, ведущий предположил, что это происходит из-за «слишком мягкого отношения Стоуна к Путину».

Премьера первой из четырех частей фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Четырехсерийная лента будет транслироваться с 19 по 22 июня.

С.С.

