Dünyanın ən pis aeroportlarının adları açıqlanıb - SİYAHI
2017-06-13 20:55 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Küveytin beynəlxalq aeroportu dünyanın ən pis hava limanlarının siyahısına başçılıq edir.
Trend-in məlumata görə, siyahını "AirHelp" şirkəti sərnişinlər arasındakı sorğuya əsasən tərtib edib.
Ən pis aeroportların siyahısında ikinci və üçüncü yeri Böyük Britaniya hava limanları tutur: Londonun Qatvik aeroportu və Mançester hava limanı.
Onluğa ABŞ-ın Nyuark, Hindistanın Mumbay, BƏƏ-nin Dubay hava limanları da daxildir.
Bununla yanaşı şirkət ən yaxşı aeroportların da siyahısını açıqlayıb. Siyahıya Sinqapurun Çanqi, Almaniyanın Münhen aeroportu başçılıq edir. Bu siyahıda Moskvanın Şeremetevo aeroportu da 25-ci yerdə qərarlaşıb.