Сиявуш Новрузов о политиках-казнокрадах

2017-06-13 17:30 | www.oxu.az | 2

«Нужно рассмотреть вопрос о финансировании и политических партий и неправительственных организаций. В недавнем прошлом Генпрокуратура сделала заявление, что некоторые НПО и политические партии не представляют отчеты о финансовых доходах в соответствующие структуры. Эти вопросы должны быть в центре внимания».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

Он напомнил, что НПО должны сдавать финансовые отчеты в министерство юстиции, а политические партии – в Центральную избирательную комиссию:

«Недавно заместитель одной из политических партий 41 раз посещал зарубежную страну и снимал там в банках деньги в различных валютах. Мы должны внести изменения в законодательство по регулированию этих вопросов, наказание должно ужесточиться. Некоторые партии показывают в отчетах цифру «0», но у них имеются дорогие автомобили, телохранители. Ко всем этим вопросам надо вернуться».

Э.А.

