Взятые в кредит мобильные телефоны будут отключать за неуплату

2017-06-13 17:38 | www.oxu.az | 2

Розничные торговые сети продаж мобильных телефонов Азербайджана подключаются к модулю «Залог» системы регистрации IMEI-кодов».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил источник, близкий к проекту.

По информации, работы по подключению объектов сотового ритейла к данной функции системы ведутся поэтапно.

Модуль «Залог» позволяет отключать от сети купленные в кредит мобильные телефоны в случае несвоевременного погашения кредитной задолженности.

«В настоящее время большинство магазинов, занимающихся продажей мобильных устройств, уже подключены к модулю «Залог». Причем работа ведется как в Баку, так и в районах страны. Большинство магазинов в районах можно сказать, что уже применяют данное новшество при продаже мобильных телефонов в кредит», - сказал источник.

При продаже мобильных телефонов в кредит, покупателей предварительно уведомляют о том, что в случае несвоевременного погашения кредита их мобильный телефон не будет обслуживаться в операторских сетях.

Магазины мобильных телефонов, как сообщил ранее источник, проявили большой интерес к этому методу, ввиду имеющихся случаев, связанных с неуплатой долгов по кредитам и перепродажей купленных в кредит телефонов. Применение нового метода никоим образом не ущемляет права потребителей, а направлено на то, чтобы покупатели более ответственно подходили к вопросу погашения долгов по кредиту.

У.А.

