Названы худшие аэропорты мира

2017-06-13 21:06 | www.trend.az | 2

Международный аэропорт Кувейта возглавил рейтинг худших аэропортов мира: список был составлен на основе опросов пассажиров компанией AirHelp, выплачивающей компенсации при задержке рейсов, передает РИА Новости.

Второе место среди наименее привлекательных аэропортов получил лондонский Гатвик, а третью занял Манчестер. Примечательно, что всего в список вошли четыре британских аэропорта.

В десятке антирейтинга оказались также американский Ньюарк, аэропорт Мумбаи в Индии, Дубай в ОАЭ, международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке и Дели в Индии.

Кроме того, компания составила рейтинг лучших аэропортов. Больше всего положительных отзывов получил Чанги в Сингапуре, вторую строчку занял Мюнхен в Германии, в третью - аэропорт Гонконга. Московский аэропорт Шереметьево также вошел в список лучших, оказавшись на 23-м месте.