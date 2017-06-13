Генпрокуратура об аресте Афгана Мухтарлы

2017-06-13 17:54 | www.oxu.az | 2

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление.

Как говорится в заявлении, поступившем в Oxu.Az, предоставленная СМИ депутатом Милли Меджлиса Эльманом Насировым информация о том, что Афган Мухтарлы был задержан в Тбилиси и доставлен в Азербайджан при совместной деятельности спецслужб Грузии и Азербайджана, не соответствует действительности.

«Заявляем, что правоохранительные органы Азербайджана не сотрудничали со спецслужбами и другими правоохранительными органами Грузии и не обращались к грузинской стороне для задержания Афгана Мухтарлы», - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Э.А.

