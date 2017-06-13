В Хачмазе сотрудники ГДП попали в аварию

2017-06-13 21:15 | www.apa.az | 3

В Хачмазском районе зарегистрировано ДТП. Как сообщает северное бюро АПА, автомобиль марки БМВ, управляемый сотрудником Хачмазского отдела ГДП перевернулся, сойдя с дороги. В результате аварии пострадали 3 сотрудника дорожной полиции – жители Губинского района Хокмдар Алмазов 1993 г.р., Рустам Гамидов 1992 г.р. и житель города Хачмаз Фаган Бабаев 1986 г.р. Все трое выписаны после оказания медицинской помощи.

Факт расследуется.