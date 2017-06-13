В Баку начался суд над водителем, повинным в смерти 6 студентов

2017-06-13 18:00 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло шесть студентов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Ознакомительное заседание суда назначено на 20 июня.

Отметим, что 9 марта этого года в 8 часов утра на территории Абшеронского района управляемый жителем Сумгайыта Намигом Гусейновым микроавтобус марки Ford врезался в остановившийся на проезжей части дороги грузовой автомобиль марки «ЗИЛ», за рулем которого находился его земляк Эльвин Шамистанлы.

В результате этого погибли шесть находящихся в микроавтобусе студентов Сумгайытского государственного университета: студенты третьего курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев, Ибрагим Насибов, студенты третьего курса факультета истории и географии Чинара Гулиева, Рашад Джаниев, Роза Мурадова, Лала Насирзаде, еще 20 студентов были ранены.

По факту следственном отделе по делам дорожно-транспортных происшествий Главного управления следствия и дознания МВД возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

Водитель микроавтобуса Намиг Гусейнов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица. Позже в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

A.M.

