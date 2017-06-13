Число жертв дождей в Бангладеш превысило 130 человек

2017-06-13 22:29 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш увеличилось до 134 человек. Как передает АПАсо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.

Сильные ливни начались в юго-восточной части Бангладеш утром в понедельник, больше всего в результате непогоды пострадали округа Рангамати и Бандарбан. В пострадавших районах не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта.

Представитель администрации Рангамати Мазурал Маннан (Manzurul Mannan) сообщил агентству, что только в этом округе погибло 98 человек.

Отмечается, что многие из погибших мирно спали в своих домах, не подозревая о том, какой удар может нанести стихия.

Как ранее заявил агентству представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед, число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.