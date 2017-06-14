Сегодня в школах Азербайджана прозвенит «Последний звонок»

2017-06-14 00:01 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, согласно прогнозу на конец 2016/2017 учебного года, IX класс общеобразовательных школ республики окончат 110 638 учеников, XI класс – 84 088 учеников, заочные (вечерние) общеобразовательные школы – 723 ученика.

Прогнозируется, что в следующем 2017/2018 учебном году в школы будут приняты 164 945 первоклассников.

Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ об организации мероприятий «Последний звонок».

Согласно приказу, «Последний звонок» будет проведен на территории каждой школы 14 июня.

Отметим, в Азербайджане учебный год начался 15 сентября, а завершится 14 июня.