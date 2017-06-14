Сегодня прозвенит «Последний звонок»

2017-06-14 00:11 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Азербайджане завершается 2016/2017 учебный год, в связи с чем во всех общеобразовательных учреждениях прозвенит последний звонок.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве образования, в текущем учебном году IX класс окончат 110638 ученика, XI класс – 84088, XII класс – 856 723.

Прогнозируется, что в следующем учебном году в средние школы будут приняты 164945 первоклассника.

Отметим, что согласно приказу министра образования Микаила Джаббарова, «Последний звонок» будет организован 14 июня только на территории общеобразовательных учреждений .

С.Б.

